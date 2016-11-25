"Укрзалізниця" придбає понад 3000 бандажів для рухомого складу

Сьогодні, 25 листопада 2016 року, відбулося розкриття пропозицій учасників тендеру, оголошеного філією “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”, на придбання 3 340 бандажів чорнових для залізничного рухомого складу. Про готовність поставити залізниці зазначену продукцію заявили чотири компанії, одна з яких — нерезидент України.

Загалом заплановано придбати 1063 бандажів для приміських електропоїздів, 1575 бандажів для тепловозів та 702 бандажа — для електровозів. Це дозволить вчасно виконувати запланований план ремонту залізничного рухомого складу. Очікувана вартість закупівлі складає 44,5 млн грн.

Наразі відбувається оцінка поданих учасниками пропозицій на відповідність кваліфікаційним вимогам. Після чого буде визначено дату проведення аукціону.