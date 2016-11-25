"Укрзализныця" приобретет более 3 тыс. бандажей для подвижного состава

Сегодня, 25 ноября 2016 г., состоялось раскрытие предложений участников тендера, объявленного филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" на приобретение 3 340 бандажей черновых для железнодорожного подвижного состава. О готовности поставить железной дороге указанную продукцию заявили четыре компании, одна из которых - нерезидент Украины.

Всего запланировали приобрести 1063 бандажа для пригородных электропоездов, 1 575 бандажей для тепловозов и 702 бандажа - для электровозов. Это позволит своевременно выполнять запланированный план ремонта железнодорожного подвижного состава. Ожидаемая стоимость закупки составляет 44,5 млн грн.

Сейчас происходит оценка поданных участниками предложений на соответствие квалификационным требованиям. После чего будет определена дата проведения аукциона.