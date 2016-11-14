“Укрзалізниця” не відмінила жодного поїзда через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У складних погодних умовах Укрзалізниця не відмінила жодного поїзда та 14 листопада листопада на маршрути вийшли усі пасажирські поїзди Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Незважаючи на негоду, жоден поїзд не відмінено. Усі поїзди прибувають до кінцевих станцій, хоча деякі із затримками. Це стосується і приміських поїздів, які є надважливими для мешканців Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Львівської областей, де ускладнений автобусний рух. Швидкісні поїзди наразі курсують без затримок” , — зазначив член правління ПАТ “Укрзалізниця” Іренеуш Василевський.
Крім того, ситуація з рухом поїздів, який ускладнився у зв’язку з несприятливими погодними умовами, є повністю контрольована. Завдяки зусиллям понад 5 тисяч залізничників у цілодобовому режимі здійснюється прибирання снігу на вокзалах, станціях, коліях.
Так, залізничники забезпечують безпечний доступ до поїздів, звільняючи мости і платформи від снігу та криги. Для цього підготовлені до роботи 195 одиниць техніки — 83 снігоочищувачі та 111 одиниць снігоприбиральної техніки. Так, наразі вона працює на станціях Львів, Стрий, Тернопіль, Хмельницький, Шепетівка та Козятин, де великий сніговий покрив.
Водночас, на всіх станціях ПАТ “Укрзалізниця” перевірена освітлювальна апаратура, компресорні установки, пристрої пневмообдуву стрілочних переводів та системи зв’язку. Так, на залізничній мережі України 2433 стрілочні переводи обладнані системою електрообігріву та 10601— системою пневмообдуву.
Нагадаємо, через негоду близько 30 поїздів затрималися в дорозі.