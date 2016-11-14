"Укрзализныця" не отменила ни одного поезда из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В сложных погодных условиях Укрзализныця не отменила ни одного поезда. 14 ноября на маршруты вышли все пассажирские поезда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
“Несмотря на непогоду, ни один поезд не отменен. Все поезда следуют до конечных станций, хотя некоторые с задержками. Это касается и пригородных поездов, которые являются жизненно важными для жителей Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областей, где затруднено автобусное движение. Скоростные поезда курсируют без задержек” , — отметил член правления ПАО “Укрзализныця” Иренеуш Василевский.
Кроме того, ситуация с движением поездов, которое усложнилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, является полностью контролируемой. Благодаря усилиям свыше 5 тысяч железнодорожников в круглосуточном режиме осуществляется уборка снега на вокзалах, станциях, путях.
Так, железнодорожники обеспечивают безопасный доступ к поездам, освобождая мосты и платформы от снега и льда. Для этого подготовлены к работе 195 единиц техники — 83 снегоочистителя и 111 единиц снегоуборочной техники. Так, сейчас она работает на станциях Львов, Стрый, Тернополь, Хмельницкий, Шепетовка и Казатин, где большой снежный покров.
В то же время, на всех станциях ПАО “Укрзализныця” проверена осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдува стрелочных переводов и системы связи. Так, в железнодорожной сети Украины 2433 стрелочных перевода оборудованы системой электрообогрева и 10601 — системой пневмообдува.
Напомним, из-за непогоды около 30 поездов задержались в пути.