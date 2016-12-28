"Укртраснгаз" заявив про чергові порушення контрактних тисків "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російський "Газпром" продовжує порушувати контрактні тиски, на російській станції "Суджа" зафіксовано його різке зниження на 9%. Про це повідомив голова прес-служби ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Газпром" продовжує порушувати контрактні тиски: на російській станції Суджа зафіксовано його різке зниження на 9% від норми", - повідомив він.
Зі слів М.Білявського, незважаючи на це, Україна виконує транзитну заявку та забезпечує необхідні тиски на західному кордоні.
Раніше про порушення “Газпромом” умов транзитного контракту щодо тиску газу заявляли у "Нафтогазі".