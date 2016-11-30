“Укргазвидобування” віддало перемогу в мільйонному тендері посереднику з румунського села — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. ПАТ “Укргазвидобування” перемогу у тендері із закупівлі устаткування на 272 млн грн віддала компанії, яка, згідно з документами, зареєстрована кілька місяців тому і є простим посередником з реєстрацією в маленькому румунському селі Кірілеу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт Українського центру соціальної аналітики Микола Песецький, передає УНН.
“Ще в січні 2016 УГД затвердило проведення торгів. Завдання — закупити „помпи повітряні або вакуумні, компресори повітряні або інші газові“. Устаткування має бути поставлено газопромислового управління „Львівгазвидобування“. Власне, йдеться про три лоти — компресорні установки загальною очікуваною вартістю закупівлі — 272 млн грн.
У підсумку на літніх торгах перемогла S.C.EURO GAS SYSTEMS S.R.L, зареєстрована в маленькому румунському селі Кірілеу, громади Синпаул, повіту Муреш. Переможець запросив 4,13 млн дол. — у рази менше конкурентів.
Начебто все добре — держава заощадила. Однак в правилах торгів написано, що всі учасники повинні підтвердити хорошу якість своїх пропозицій. Судячи з усього, закупівлю провели виключно під конкретну компанію. Це розумієш навіть коли читаєш тендерні документи — вони суперечать один одному. Так, один протокол говорить, що заявки оформлені неправильно тільки у 2 компаній з 11 (BORSIG ZM Compression GmbH і Dawcul), а в іншому звіті вже йдеться, що навпаки — всім вимогам відповідають тільки S.C.EURO GAS SYSTEMS S.R.L”, — написав М.Песецький.
Окрім того, він зауважив, що компанія-переможець дуже схожа на фіктивну структуру.
“Менеджмент компанії заявляє на своєму сайті, нібито володіє 30-річним досвідом по упаковці поршневих газових компресорів. Тобто, ми маємо справу не з виробником, а простим посередником, розташованим в глухому румунському селі. На цьому дива не закінчуються — виявляється, що насправді сама компанія зареєстрована усього за пару місяців до того, як оголосили тендер. І, мабуть, керівники „Укргазвидобування“ не надто переймаються, віддаючи контракт на 4,13 млн дол. Структурі, яка сама коштує всього в три рази дорожче, — оцінюється в 12,5 млн дол.”, — додав експерт.
Нагадаємо, суд не знайшов підстав розірвати договори про спільну діяльність між “Укргазвидобування” та двома компаніями.
Також нагадаємо, нардепи вбачають корупційну складову у тендерах “Укргазвидобування”.
Як відомо, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.
Тим часом приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР.