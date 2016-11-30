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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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"Укргаздобыча" отдала победу в миллионном тендере посреднику из румынского села - эксперт

Киев • УНН

 • 8518 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. ПАО "Укргаздобыча" победу в тендере по закупке оборудования на 272 млн грн отдала компании, которая, согласно документам, зарегистрирована несколько месяцев назад и является простым посредником с регистрацией в маленьком румынском селе Кирилеу. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Украинского центра социальной аналитики Николай Песецкий, передает УНН.

"Укргаздобыча" отдала победу в миллионном тендере посреднику из румынского села - эксперт

"Еще в январе 2016 года УГД утвердила проведение торгов. Задача - закупить "помпы воздушные или вакуумные, компрессоры воздушные или газовые". Оборудование должно быть поставлено газопромышленному управлению "Львовгаздобыча". Собственно, речь идет о трех лотах - компрессорные установки общей ожидаемой стоимостью закупки - 272 млн грн.

В итоге на летних торгах победила SCEURO GAS SYSTEMS SRL, зарегистрированная в маленьком румынском селе Кирилеу, общины Синпаул, уезда Муреш. Победитель запросил 4,13 млн долл. - в разы меньше конкурентов.

Вроде все хорошо - государство сэкономило. Однако в правилах торгов написано, что все участники должны подтвердить хорошее качество своих предложений. Судя по всему, закупку провели исключительно под конкретную компанию. Это понимаешь даже когда читаешь тендерные документы - они противоречат друг другу. Так, один протокол говорит, что заявки оформлены неправильно только у 2 компаний из 11 (BORSIG ZM Compression GmbH и Dawcul), а в другом отчете уже говорится, что наоборот - всем требованиям соответствуют только SCEURO GAS SYSTEMS SRL", - написал Н.Песецкий.

Кроме того, он отметил, что компания-победитель очень похожа на фиктивную структуру.

"Менеджмент компании заявляет на своем сайте, что якобы обладает 30-летним опытом по упаковке поршневых газовых компрессоров. То есть, мы имеем дело не с производителем, а простым посредником, расположенным в глухом румынском селе. На этом чудеса не заканчиваются - оказывается, что на самом деле сама компания зарегистрирована всего за пару месяцев до того, как объявили тендер. И, пожалуй, руководители "Укргаздобычи" не слишком озабочены, отдавая контракт на 4,13 млн долл. структуре, которая сама стоит всего в три раза дороже, - оценивается в 12,5 млн долл.", - Добавил эксперт.

Напомним, суд не нашел оснований расторгнуть договоры о совместной деятельности между "Укргаздобыча" и двумя компаниями.

Также напомним, нардепы видят коррупционную составляющую в тендерах "Укргаздобычи".

Как известно, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче".

Между тем приватизировать "Укргаздобычу" предложили в ВР.

Украинские Национальные Новости

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