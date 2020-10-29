Укргазбанк через прокладку перерахував 12 млн грн молдавській фірмі з ознаками фіктивності

Сторонні юрфірми найчастіше залучають невеликі банки зі скромними юридичними службами. Укргазбанк - четвертий в Україні, а його юрдепартамент був визнаний кращим в банківському секторі.

"Не дивлячись на широкий штат власних юристів, банк сплачує мільйони приватникам за послуги, факт надання яких практично неможливо перевірити. Ці послуги стосуються стягнення боргів за кредитами, які Укргазбанк в минулому роздавав з небаченою щедрістю", - пише видання.

Зокрема, з 2010 року фінустанова уклала цілу низку нетипових договорів з юрфмірмами, за якими перевела щонайменше 200 млн грн. Одна з таких фірм харківське ПАТ "Інюрполіс". Договір між Укргазбанком і юрфірмою був укладений в листопаді 2010 року і продовжувався додатковою угодою мінімум тричі - в 2013, 2014 і 2015 роках. При цьому сам "Інюрполіс" послуги банку не надавав і фактично грав роль прокладки. "День в день з укладенням чергового договору з банком, юрфірма передавала контракт субпідряднику - ТОВ "Компанія Лактония". Наприклад, так було в квітні 2013 і 2014 років", - йдеться в матеріалі.

Компанію "Лактонія" заснував громадянин Молдови Штефан Лазар. Основний профіль фірми - неспеціалізована оптова торгівля. Компанія також надає послуги з прибирання будинків, дослідження кон'юнктури ринку, займається правовою і палітурною діяльністю. Фірма має ознаки фіктивності і фігурувала у кримінальній справі, де вказувалася її причетність до роботи "конвертаційного центру".

Згідно з рішенням Господарського суду Харківської області, за послугу "правове роз'яснення" "Інюрполіс" тільки за три місяці 2014 року (травень, липень, серпень) перерахувала "Лактонії" 12,6 млн грн. Факт оплати підтверджують платіжні доручення. Найбільша частина цієї суми була переведена в травні: "Лактонія" чи не щодня отримувала більше 1 млн грн. За тодішнім курсом фірма в цілому отримала більше 1 млн дол.

"Ринкова це ціна? Ні. Особливо з урахуванням того, що про "Лактонію" в середовищі юристів ніхто не знає, її офіс знаходиться в Одесі, а в штаті числиться 2-3 юриста, які через віддаленість фізично не могли бути присутніми судових засіданнях, що проходили в Києві, за позовами Укргазбанку", - пише видання.

За даними видання, юридичні послуги підрядників банк досі оплачує за свідомо завищеними цінами.

Нагадаємо, Укргазбанк був націоналізований в 2009 році. На його докапіталізацію з держбюджету було спрямовано близько 7,4 млрд грн. У 2009 році збиток банку перевищив 4 млрд грн, в 2011 - становив 3,6 млрд грн. У 2010 році була зафіксований перший прибуток - всього в 10 млн грн.