Українцям розповіли, якою буде погода до кінця тижня

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ближче до кінця тижня в Україні очікується мінлива хмарність, на вихідних у східній частині країни короткочасні дощі, втім, на решті території істотних опадів не прогнозується. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.