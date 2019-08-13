Українцям розповіли, якою буде погода до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Ближче до кінця тижня в Україні очікується мінлива хмарність, на вихідних у східній частині країни короткочасні дощі, втім, на решті території істотних опадів не прогнозується. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 15-16 серпня прогнозується мінлива хмарність.
У четвер, 15 серпня, у західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні місцями значні дощі. А 16 серпня на Житомирщині, Київщині, Хмельниччині та Вінниччині очікується місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.
Вітер прогнозується південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних та Житомирській областях вночі 8-13°, вдень 18-23°; у Вінницькій, Київській, Чернігівській областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°.
На вихідних, 17- 18 серпня, у східній половині країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.
Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі 9-15°, вдень 17 серпня 18-24°, 18 серпня 21-27°. На решті території вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 23-29°.
Нагадаємо, у середу, 14 серпня, у західних областях України очікуються грозові дощі, вранці та вдень значні дощі.