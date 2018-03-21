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Українця Сущенка можуть звільнити в травні - адвокат

Українця Сущенка можуть звільнити в травні - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, якого тримають під вартою в Росії, Марк Фейгін повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що українського політв'язня можуть звільнити уже у травні дійсного року, передає УНН

Розповідаючи про судовий процес в Росії, Фейгін зазначив, що він не буде занадто довгим.

"З одного боку, 12 томів справи – не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідки, головний свідок звинувачення – один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку йдуть. Залучена низка міжнародних посередників.

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Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні," - сказав адвокат.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт українського журналіста Сущенко до 30 березня 2018 року. Він звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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