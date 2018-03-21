Украинца Сущенко могут освободить в мае - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, которого держат под стражей в России, Марк Фейгин сообщил в интервью "Радио Свобода", что украинского политзаключенного могут освободить уже в мае настоящего года, передает УНН.
Рассказывая о процессе в России, Фейгин отметил, что он не будет слишком долгим.
"С одной стороны, 12 томов дела - не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении идут. Вовлечен ряд международных посредников.
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Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, суд продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 марта 2018 года. Он обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.