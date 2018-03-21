Украинца Сущенко могут освободить в мае - адвокат

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22942 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29624 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75088 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80644 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102582 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109584 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116800 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122016 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133180 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинца Сущенко могут освободить в мае - адвокат

Украинца Сущенко могут освободить в мае - адвокат

Киев  •  УНН

 • 12248 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, которого держат под стражей в России, Марк Фейгин сообщил в интервью "Радио Свобода", что украинского политзаключенного могут освободить уже в мае настоящего года, передает УНН.

Рассказывая о процессе в России, Фейгин отметил, что он не будет слишком долгим.

"С одной стороны, 12 томов дела - не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении идут. Вовлечен ряд международных посредников.

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Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", - сказал адвокат.

Как сообщал УНН, суд продлил арест украинского журналиста Сущенко до 30 марта 2018 года. Он обвиняется в шпионаже. Сам журналист своей вины не признает. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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