Українця Макаренка обрали в символічну збірну туру бельгійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Український півзахисник “Андерлехта” Євген Макаренко став одним із 11 гравців з символічної збірної 3-го туру чемпіонату Бельгії за версією порталу Voetbalkrant, повідомляє УНН.
Макаренко провів на полі весь матч проти “Шарлеруа” і відзначився успішною грою, а його колектив тріумфував 2:1.
Після трьох турів чемпіонату Бельгії “Андерлехт” має в активі дев’ять балів і разом з “Брюгге” ділить першу сходинку в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що саме Макаренко став кращим українським легіонером чемпіонату Бельгії минулої кампанії.