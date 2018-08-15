Украинца Макаренко выбрали в символическую сборную тура бельгийской лиги

Макаренко провел на поле весь матч против “Шарлеруа” и отметился успешной игрой, а его коллектив победил 2:1.

После трех туров чемпионата Бельгии “Андерлехт” имеет в активе девять баллов и вместе с “Брюгге” делит первую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что именно Макаренко стал лучшим украинским легионером чемпионата Бельгии прошлой кампании.