Українців у Генуї закликали зв’язатися з рідними
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українців, які проживають в італійській Генуї, закликають повідомити про себе рідним. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, в районі Генуї на півночі Італії в результаті обвалення автомобільного моста загинули вже 35 осіб.
Раніше повідомлялося, що серед загиблих є дитина.
14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії звалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
Як повідомляв УНН, український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.