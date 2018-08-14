Украинцев в Генуе призвали связаться с родными

"Призываем граждан Украины, которые проживают или временно находятся в Генуе и ее окрестностях, сообщить о себе родным", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе Генуи на севере Италии в результате обрушения автомобильного моста погибли уже 35 человек.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть ребенок.

14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии рухнула часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Как сообщал УНН, украинский консул поддерживает контакт с полицией в отношении обрушения моста в Италии.