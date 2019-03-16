Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні на вихідних, 16 березня і вночі 17 березня, очікується погіршення погодних умов - з сильними поривами вітру. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с. У Києві та Київській області вдень 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.
Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг).
"І рівень небезпечності, жовтий", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.