Українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні у п'ятницю, 27 липня, очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Так, удень 27 липня температура може спровокувати субкомфорт. Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження.
Нагадаємо, магнітна буря першого рівня G1 за п'ятибальною шкалою накрила Землю у вівторок, 24 липня.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.