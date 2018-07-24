Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в пятницу, 27 июля, ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Так, днем 27 июля температура может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать умереную теплонагрузку.
Напомним, магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накрыла Землю во вторник, 24 июля.
Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.