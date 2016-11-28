Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з кікбоксингу

Срібні нагороди вибороли Володимир Демчук (вагова категорія 69 кг) у розділі кік-лайт, Віталій Максимов (67 кг) у фул-контакт, Христина Скрипниченко — у музичних вправах, жорсткий стиль зі зброєю.

Переможцем чемпіонату став Іван Ткаченко (91 кг) у фул-контакті.

Як повідомляв УНН, в Німеччині був застрелений російський чемпіон світу з кікбоксингу Муса Мусалаєв.