Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинские спортсмены завоевали несколько наград на чемпионате Европы по кикбоксингу WAKO, который проходит в Греции, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
Серебряные награды завоевали Владимир Демчук (весовая категория 69 кг) в разделе кик-лайт, Виталий Максимов (67 кг) в фул-контакт, Кристина Скрипниченко - в музыкальных упражнениях, жесткий стиль с оружием.
Победителем чемпионата стал Иван Ткаченко (91 кг) в фул-контакте.
Как сообщал УНН, в Германии был застрелен российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев.