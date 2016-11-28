Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по кикбоксингу

Серебряные награды завоевали Владимир Демчук (весовая категория 69 кг) в разделе кик-лайт, Виталий Максимов (67 кг) в фул-контакт, Кристина Скрипниченко - в музыкальных упражнениях, жесткий стиль с оружием.

Победителем чемпионата стал Иван Ткаченко (91 кг) в фул-контакте.

Как сообщал УНН, в Германии был застрелен российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев.