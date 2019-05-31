Українці запропонували Зеленському призначити Медведчука послом у КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському запропонували призначити Віктора Медведчука послом в КНДР. Відповідну петицію №22/055942-еп було зареєстровано на офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.
Петиція була подана 30 травня. Її автором є Андрій Кузьменко.
"У зв’язку з великим управлінським досвідом у перемовинах зі "свєрхдєржавами" особливо в газових питаннях та необхідними знаннями у Медведчука Віктора Володимировича просимо вас призначити його послом в КНДР (Північна Корея)", - йдеться у петиції.
Додамо, що документ уже підтримали 829 осіб.
Нагадаємо, у жовтні 2015 року на офіційному інтернет-представництві Президента України була зареєстрована петиція про призначення Юлії Тимошенко послом у Гондурасі, яка набрала 25 тис. підписів.
Також українці пропонували п'ятому Президенту України Петру Порошенку призначити Арсенія Яценюка послом у Росію.