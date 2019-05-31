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Українці запропонували Зеленському призначити Медведчука послом у КНДР

Українці запропонували Зеленському призначити Медведчука послом у КНДР

Київ • УНН

 • 15410 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському запропонували призначити Віктора Медведчука послом в КНДР. Відповідну петицію №22/055942-еп було зареєстровано на офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Петиція була подана 30 травня. Її автором є Андрій Кузьменко.

"У зв’язку з великим управлінським досвідом у перемовинах зі "свєрхдєржавами" особливо в газових питаннях та необхідними знаннями у Медведчука Віктора Володимировича просимо вас призначити його послом в КНДР (Північна Корея)", - йдеться у петиції.

Додамо, що документ уже підтримали 829 осіб.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року на офіційному інтернет-представництві Президента України була зареєстрована петиція про призначення Юлії Тимошенко послом у Гондурасі, яка набрала 25 тис. підписів.

Також українці пропонували п'ятому Президенту України Петру Порошенку призначити Арсенія Яценюка послом у Росію.

Українські Національні Новини

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