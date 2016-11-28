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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84689 перегляди

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Українці виграли низку медалей на Кубку світу з сумо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У столиці Білорусії пройшов Кубок світу з сумо. Серед дев'яти команд, що брали участь у змаганнях, українці завоювали 18 медалей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

Українці виграли низку медалей на Кубку світу з сумо

"Золото" до активу збірної вибороли Аліна Бойкова (вагова категорія 65 кг), Марина Максимова (80кг) та Марія Дробоян (80кг+). Четверту нагороду вищого ґатунку завоювала команда у складі: Важи Даіаурі, Сергія Соколовського, Антона Чеєва та Дмитра Чмихова.

Мають "синьо-жовті" і командне "срібло", що вибороли Івана Березовська, Марія Дробоян , Вікторія Рогова та Тетяна Скирда. Ще дві срібні нагороди здобули Олександр Верасюк та Марія Дробоян у абсолютній вазі.

Окрім того, третю сходинку турніру посіли Вікторія Рогова (80 кг) Іванна Березовська в абсолютній вазі та 80 +, Костянтин Булатов (85 кг), Олександр Вересюк (115 +), Микола Кожухов (115 кг), Максим Олешко ( абсолютна вага), Анатолій Хлюстін (85 кг), Дмитро Чмихов (115 кг) та Сергій Соколовський в абсолютній вазі і 115+.

Нагадаємо, що на початку місяця українські сумо їсти вибороли 72 нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Українські Національні Новини

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