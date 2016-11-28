Украинцы выиграли ряд медалей на Кубке мира по сумо

"Золото" в актив сборной завоевали Алина Бойкова (весовая категория 65 кг), Марина Максимова (80кг) и Мария Дробоян (80кг +). Четвертую награду высшего достоинства завоевала команда в составе: Важи Даиаури, Сергея Соколовского, Антона Чеева и Дмитрия Чмыхова.

Имеют "сине-желтые" и командное "серебро", что завоевали Ивана Березовская, Мария Дробоян, Виктория Рогова и Татьяна Скирда. Еще две серебряные награды завоевали Александр Верасюк и Мария Дробоян в абсолютном весе.

Кроме того, третье место турнира заняли Виктория Рогова (80 кг) Иванна Березовская в абсолютном весе и 80 +, Константин Булатов (85 кг), Александр Вересюк (115 +), Николай Кожухов (115 кг), Максим Олешко (абсолютный вес), Анатолий Хлюстин (85 кг), Дмитрий Чмыхов (115 кг) и Сергей Соколовский в абсолютном весе и 115+.

Напомним, что в начале месяца украинские сумоисты завоевали 72 награды на чемпионате Европы среди юниоров .