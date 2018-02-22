Українці вибороли ще дві медалі на ЧЄ з кульової стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В угорському Дьйорі продовжився розіграш медалей європейської першості з кульової стрільби (пневматична зброя) в якій бере участь українська команда, передає УНН з посиланням на ММСУ.
Представниця "жовто-блакитних" Галина Авраменко у вправі ГП-11А виборола бронзову нагороду.
Команда у складі Людмили Василюк, Вікторії Рибовалової та Галини Авраменко - стали віце-чемпіонками Європи у цій же вправі.
Відзначимо, що раніше титул віце-чемпіона Європи у вправі ПП-3, а також ліцензію на Юнацькі літні Олімпійські ігри, здобув рівнянин Дмитро Гонта. А трійку лідерів у цій вправі замкнув спортсмен з Херсонщини Ігор Соловей.
Додамо також, розіграш нагород у Дьйорі проходить з 16 по 26 лютого.