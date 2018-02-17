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Українці вибороли дев'ять медалей на Кубку Європи з кікбоксингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У хорватському місті Карловаць дев’ять спортсменів з України прийняли участь у Кубку Європи з кікбоксингу WАKО — “Karlovac Open 2018”, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

У видовищних фінальних протистояннях з представниками європейських шкіл українці сім разів святкували перемогу й двічі стали срібними призерами, виступаючи в таких розділах, як фул-контакт, лоу-кік, К-1.

У фул-контакті у вазі до 75 кг чемпіоном став Артем Мельник з Житомира, а в категорії до 91 кг — Олександр Акімов з Харкова.
Кращими в лоу-кік є житомирянин Андрій Меленівський (до 71 кг) та харків’янин Андрій Сиротенко (до 75 кг).

В К-1 наші кікбоксери тричі піднімалися на першу сходинку п’єдесталу пошани: Богдан Стенько з Кривого Рогу — в 63,5 кг, Богдан Базюк зі Стрия — в 67 кг, а ще один стриянин Святослав Гасюк — у 71 кг.

Поступилися у “золотих” сутичках двоє українців: Юлія Демченко з Харкова (лоу-кік у вазі до 60 кг) та Андрій Сташків зі Стрия (К-1 в 60 кг).

Таким чином, кожний із наших співвітчизників повернувся із нагородою.

Зазначимо, що загалом у змаганнях взяли участь близько 2 000 кікбоксерів з 28 країн Європи.

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