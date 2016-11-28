Українці в Брюсселі вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Участь у поминальній літургії взяло високе духовенство Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви, представники української діаспори та дипломати України в Бельгії. Повідомляє місія України в НАТО на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.