Українці в Брюсселі вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Участь у поминальній літургії взяло високе духовенство Української греко-католицької церкви, УПЦ КП та Української автокефальної православної церкви, представники української діаспори та дипломати України в Бельгії. Повідомляє місія України в НАТО на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Поминальним дзвоном та спільною молитвою Брюссель вшанував пам’ять жертв Голодомору-геноциду в Україні,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, українці Риму вшанували пам’ять жертв Голодомору.