Украинцы в Брюсселе почтили память жертв Голодомора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Участие в поминальной литургии приняли высокое духовенство Украинской греко-католической церкви, УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, представители украинской диаспоры и дипломаты Украины в Бельгии. Сообщает миссия Украины в НАТО на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поминального колокола и общей молитвой Брюссель почтили память жертв Голодомора-геноцида в Украине", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, украинцы Рима почтили память жертв Голодомора.