Українці тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивних танців у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українські танцюристи стали тріумфаторами "Blackpool Dance Festival" — найбільш авторитетного та престижного міжнародного фестивалю зі спортивно-бальних танців у Блекпулі (Велика Британія) зі 100-річною історією, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
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Відразу три пари українських спортсменів здобули перемогу в окремих категоріях, і ще 8 пар стали фіналістами.
Переможцями виявилися:
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- Олеся Гецько та Олександр Кравчук — переможці в латиноамериканській програмі у категорії "Professionals. Rising Star"
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- Єлизавета Мацулевич та Євгеній Борушко — переможці у латиноамериканській програмі у категорії "Under21"
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- Євгенія Піндюра та Тимур Путята — переможці відразу у 5-ти категоріях у віковій групі "Ювенали".
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