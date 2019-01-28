Українці стали володарями підсумкових Кубків світу з велоперегонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Українські велогонщики вибороли звання володарів Кубка світу-2018/19, повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України.
Олена Старікова у спринті за підсумками шести етапів набрала суму 2100, випередивши на сто очок найближчу суперницю бронзову медалістку Лондона-2012 Лі Вай Ши з Гонконгу.
Віталію Гриніву не було рівних у скретчі. За чотири етапи, на яких проводилася ця гонка, наш спортсмен набрав 1280 очок проти 1255 автора другого показника австрійця Стефана Матцнера.
Як повідомляло агентство УНН, українські велосипедистки не залишились без нагород шостого етапу КС.