Українці розповіли про зміни які відбулись в країні з часів Євромайдану

Як зазначили учасники опитування, вони побачили зміни в сприйнятті людей до ситуації яка відбувається на даний момент.

"Після Євромайдану та усього того що сталось в країні, багато людей почали сприймати ситуацію в країні більш серйозно і більш відповідально", - розповів киянин Ігор.

Частина опитуваних зазначили, що з тих часів нічого не змінилось у позитивний бік і у наш час забувають про сім’ї тих людей хто загинув під час Євромайдану. Але українці мають надію що в майбутньому все зміниться на краще, і країна житиме мирним життям.

"Нажаль нічого не змінилось з тих пір. Шкода що ніхто не покараний за ті смерті, які відбулись тут на майдані, і ті що зараз гинуть на війні. Хочеться аби наша країна нарешті жила мирним життям і закінчилась війна на сході", - розповіла Орися з Івано-Франківська.

Нагадаємо, за словами Президента України Петра Порошенка, за три роки з початку Революції Гідності вражаючим є прогрес розвитку громадянського суспільства.