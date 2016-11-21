Украинцы рассказали о изменениях произошедших в стране со времен Евромайдана

Как отметили участники опроса, они увидели изменения в восприятии людей к ситуации, которая происходит на данный момент.

"После Евромайдана и всего того что произошло в стране, многие люди начали воспринимать ситуацию в стране более серьезно и более ответственно", - рассказал киевлянин Игорь.

Часть опрошенных отметили, что с тех пор ничего не изменилось в положительную сторону и в наше время забывают о семьях тех людей кто погиб во время Евромайдана. Но украинцы надеются что в будущем все изменится к лучшему, и страна будет жить мирной жизнью.

"К сожалению ничего не изменилось с тех пор. Жаль что никто не наказан за те смерти, которые произошли здесь на майдане, и те что сейчас погибают на войне. Хочется чтобы наша страна наконец жила мирной жизнью и закончилась война на востоке", - рассказала Арина из Ивано-Франковска.

Напомним, по словам Президента Украины Петра Порошенко, за три года с начала революции Достоинства впечатляющим является прогресс развития гражданского общества.