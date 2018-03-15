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Українці продають долари і купують гривні - Порошенко

Українці продають долари і купують гривні - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що українці "продають долари і купують гривні". Про це він заявив під час виступу в Національному банку України, передає УНН.

"Ще одна довіра людей до національної грошової одиниці. Продають долари, купують гривні. Динаміка валютного курсу... з 29 до 26, більш як 10% укріплення, означає, що коли коливання в той чи інший бік, населення це сприймає спокійно, без паніки, як це було раніше", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія.

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