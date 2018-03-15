Українці продають долари і купують гривні - Порошенко

"Ще одна довіра людей до національної грошової одиниці. Продають долари, купують гривні. Динаміка валютного курсу... з 29 до 26, більш як 10% укріплення, означає, що коли коливання в той чи інший бік, населення це сприймає спокійно, без паніки, як це було раніше", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія.