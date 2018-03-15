Украинцы продают доллары и покупают гривны - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы "продают доллары и покупают гривны". Об этом он заявил во время выступления в Национальном банке Украины, передает УНН.
"Еще одно доверие людей к национальной денежной единице. Продают доллары, покупают гривны. Динамика валютного курса ... с 29 до 26, более 10% укрепления, означает, что когда колебания в ту или иную сторону, население это воспринимает спокойно, без паники, как это было раньше", - заявил Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия.