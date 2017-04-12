Українці минулого року 75 млн разів скористалися онлайн-послугами без бюрократії - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Протягом 2016 року понад 75 млн разів українці скористалися онлайн-послугами без комунікації з чиновником, без бюрократії та отримали понад 1 млн платних онлайн-сервісів. Про це на сьогоднішньому засіданні парламентського комітету з питань економічної політики заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
П.Петренко зазначив, що Міністерство юстиції спільно з профільним комітетом і членами парламенту запустило пілотний проект - Національний проект надання онлайн-сервісів у сфері реєстрації бізнесу, нерухомості, народження, реєстрації інших цивільних станів.
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"Реальні цифри, які на сьогодні вже є статистикою, - понад 75 млн разів українці скористалися онлайн-послугами без комунікації з чиновником, без бюрократії і без корупції. Тільки за минулий рік понад 1 млн платних онлайн-сервісів українці фактично отримали від держави", - сказав П.Петренко.
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