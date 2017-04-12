Украинцы в прошлом году 75 млн раз воспользовались онлайн-услугами без бюрократии - П.Петренко

П.Петренко отметил, что Министерство юстиции совместно с профильным комитетом и членами парламента запустило пилотный проект - Национальный проект предоставления онлайн-сервисов в сфере регистрации бизнеса, недвижимости, рождения, регистрации других гражданских состояний.

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"Реальные цифры, которые на сегодня уже являются статистикой, - более 75 млн раз украинцы воспользовались онлайн-услугами без коммуникации с чиновником, без бюрократии и без коррупции. Только за прошлый год более 1 млн платных онлайн-сервисов украинцы фактически получили от государства", - сказал П.Петренко.

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