Украинцы в прошлом году 75 млн раз воспользовались онлайн-услугами без бюрократии - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение 2016 более 75 млн раз украинцы воспользовались онлайн-услугами без коммуникации с чиновником, без бюрократии и получили более 1 млн платных онлайн-сервисов. Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
П.Петренко отметил, что Министерство юстиции совместно с профильным комитетом и членами парламента запустило пилотный проект - Национальный проект предоставления онлайн-сервисов в сфере регистрации бизнеса, недвижимости, рождения, регистрации других гражданских состояний.
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"Реальные цифры, которые на сегодня уже являются статистикой, - более 75 млн раз украинцы воспользовались онлайн-услугами без коммуникации с чиновником, без бюрократии и без коррупции. Только за прошлый год более 1 млн платных онлайн-сервисов украинцы фактически получили от государства", - сказал П.Петренко.
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