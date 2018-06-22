Українці купують "прострочку" не від хорошого життя - нардеп

"Люди свідомо йдуть на ризик, купуючи прострочку. Але роблять це не від хорошого життя. А від того, що не можуть дозволити собі купити якісні продукти, які коштують явно дорожче, ніж ті, у яких минає термін придатності. Насправді це дуже сумна ситуація. Говорити про захист прав споживача в цьому випадку взагалі не доводиться", - сказав він.

Політик підкреслив, що ніяка економія не повинна превалювати над ризиком втратити здоров'я або життя. А тому закликав українців все ж не ризикувати і не купувати продукти харчування, непридатні до вживання.

"Добре, що ви пишете про це. Насправді це не проблема якогось окремого інтернет-сайту або окремого покупця. Це страшна тенденція, яка демонструє, куди котиться якість життя кожного окремо взятого громадянина України і народу в цілому. Саме ці тенденції показують реальну картину того, що відбувається, а не намальовані звіти про підвищення пенсій і нібито добробут українців", - підсумував Тригубенко.

Нагадаємо, як писав УНН, прострочений товар став новим трендом на споживчому ринку України. Пропозиції купити щось зіпсоване нині не тільки не гнані, але і популярні, твердять продавці, ні краплі не соромлячись такого свого товару.

УНН відшукав масу оголошень в Інтернеті, в яких українцям пропонують купити прострочені продукти харчування, консерви, товари побутової хімії, косметику і навіть б/в картриджі для принтера.

Крім того, у мережі доступні оголошення, автори яких готові купити прострочений товар великими партіями.

Відзначимо, що, на думку експерта, виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максима Несміянова, до розвитку ринку прострочених товарів призвела не лише неплатоспроможність наших співгромадян, але ще і безконтрольність на ринку продуктів харчування.