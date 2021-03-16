Українці готові бойкотувати курятину “Епікур”, бо вона належить Добкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Facebook-блогер Роман Сініцин опублікував пост, в якому закликав українців бойкотувати курятину “Епікур”, бо та належить колишньому “регіоналу” Михайлу Добкіну, повідомляє УНН.
Цитата:
“Сьогодні розказали, що оце от належить добкіну. Перевірив – таки да, причому в відкриту. Володимир-Волинська птахофабрика. Стало неприємно, бо купував іноді. Ви знаєте, що робити. Не купувати це”, - написав він.
До слова
За два дні пост зібрав 3 тисячі лайків, 538 перепостів та 453 коментарі.
Підписники Сініцина дякують йому за інформацію і заявляють, що більше не куплятимуть цей продукт. Крім того, згадують скандали з виробником, на кшталт цього.
Доповнення
В “Епікурі” на публікацію блогера у FB не відповіли.