Українці готові бойкотувати курятину “Епікур”, бо вона належить Добкіну

Цитата:

“Сьогодні розказали, що оце от належить добкіну. Перевірив – таки да, причому в відкриту. Володимир-Волинська птахофабрика. Стало неприємно, бо купував іноді. Ви знаєте, що робити. Не купувати це”, - написав він.

До слова

За два дні пост зібрав 3 тисячі лайків, 538 перепостів та 453 коментарі.

Підписники Сініцина дякують йому за інформацію і заявляють, що більше не куплятимуть цей продукт. Крім того, згадують скандали з виробником, на кшталт цього.

Доповнення

В “Епікурі” на публікацію блогера у FB не відповіли.