Украинцы готовы бойкотировать курятину "Эпикур", потому что она принадлежит Добкину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Facebook-блогер Роман Синицын опубликовал пост, в котором призвал украинцев бойкотировать курятину "Эпикур", потому как та принадлежит бывшему "регионалу" Михаилу Добкину, сообщает УНН.
Цитата:
"Сегодня рассказали, что вот это вот принадлежит Добкину. Проверил - таки да, причем в открытую. Владимир-Волынская птицефабрика. Стало неприятно, потому что покупал иногда. Вы знаете, что делать. Не покупать это", - написал он.
К слову
За два дня пост собрал 3 тысячи лайков, 538 перепостов и 453 комментария.
Читатели Синицына благодарят его за информацию и заявляют, что больше не будут покупать этот продукт. Кроме того, вспоминают скандалы с производителем, вроде этого.
Дополнение
В "Эпикур" на публикацию блогера в FB не ответили.