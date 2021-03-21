Українську поштову марку визнали однією із найкращих у Європі

Деталі

Марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, аби доставити людям пошту, створила художниця Ірина Медведовська.

Тираж цієї марки 100 тисяч екземплярів.

Федір Фекета (1789 — 1838) працював листоношею та щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію в будь-яку пору року за будь-якої погоди. Його шлях пролягав гірськими стежками, де доводилося перебиратися через гірські річки.

Додамо

Українці та поціновувачі філателії з інших країн визначили переможців народного конкурсу “Найкраща поштова марка України-2020”. Переможців голосування Укрпошта оголосила 1 березня — кращою визнали поштову марку “Козаки”.