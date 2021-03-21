Українську поштову марку визнали однією із найкращих у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Українська поштова марка “Листоноша Федір Фекета” посіла друге місце на конкурсі на найкращу марку Європи-2020 PostEurop. З нею другу сходинку розділили марки Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Укрпошти.
Деталі
Марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, аби доставити людям пошту, створила художниця Ірина Медведовська.
Тираж цієї марки 100 тисяч екземплярів.
Федір Фекета (1789 — 1838) працював листоношею та щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію в будь-яку пору року за будь-якої погоди. Його шлях пролягав гірськими стежками, де доводилося перебиратися через гірські річки.
Додамо
Українці та поціновувачі філателії з інших країн визначили переможців народного конкурсу “Найкраща поштова марка України-2020”. Переможців голосування Укрпошта оголосила 1 березня — кращою визнали поштову марку “Козаки”.