Украинская почтовая марка признана одной из лучших в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинская почтовая марка “Почтальон Фёдор Фекета” заняла второе место на конкурсе на лучшую марку Европы-2020 PostEurop. С ней второе место разделили марки Фарерских островов и Швейцарии, что стало беспрецедентным случаем за всю историю проведения конкурса. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
Детали
Марку о закарпатском почтальоне, который ежедневно проходил десятки километров, чтобы доставить людям почту, создала художница Ирина Медведовская.
Тираж этой марки 100 тысяч экземпляров.
Фёдор Фекета (1789 — 1838) работал почтальоном и ежедневно в течение 30 лет пешком доставлял корреспонденцию в любое время года при любой погоде. Его путь пролегал по горным тропам, где приходилось перебираться через горные реки.
Добавим
Украинцы и ценители филателии из других стран определили победителей народного конкурса “Лучшая почтовая марка Украины-2020”. Победителей голосования Укрпочта объявила 1 марта — лучшей признали почтовую марку “Казаки”.