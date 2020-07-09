Українську митницю треба реформувати за типом патрульної поліції – Денис Пудрик
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Українська митниця вимагає оновлення, і реформувати її треба, як патрульну поліцію – набравши молодь і забезпечивши їх усім необхідним. Таку заяву зробив новопризначений заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрик, повідомляє УНН.
"Реформа самої митниці – окрема велика тема. Вона потребує оновлення. Так, тут беруть хабарі, так, контрабандисти контролюють деяких митників. Це все правда і її не приховаєш", – заявив Пудрик.
При цьому він переконаний, що реформувати митницю потрібно так само, як свого часу реформували патрульну поліцію.
"Моя думка, що реформа повинна йти комплексно. Якщо коротко, то митницю потрібно реформувати за типом патрульної поліції. Взяти весь молодняк, наприклад, два останніх курси Університету ДФС, дати їм гідну зарплату, забезпечення, друк у руки і на канал. Повірте, через рік ви митницю не впізнаєте", – висловив свою думку заступник начальника Одеської митниці.
Водночас Пудрик вважає, що на керівних посадах повинні стояти досвідчені люди, які будуть контролювати і вчити "молодняк".
"Але ви спробуйте дати їм завдання збирати хабарі. Упевнений, вони відмовляться. Але при цьому зарплата у них повинна бути не 5-7 тисяч, а 25-30. Для початку. Вони повинні відчувати захист структури і системи, а не ходити в лахмітті і збирати "копитні" у бізнесу по 100 гривень за декларацію, щоб відправити дитину в літній табір", – сказав Пудрик, додавши, що йому "соромно за систему і прикро за людей".