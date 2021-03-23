Український театр придбав пиріжок за 8 гривень через тендер на Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Академiчний музично-драматичний театр iм. Лесi Украiнки м. Кам'янського Кам'янської Мiської Ради опублікував тендер на купівлі пиріжка в мережі супермаркетів АТБ вартістю 8 грн. Тендер розміщено в системі Prozorro, передає УНН.
Деталі
Так, оголошення про проведення тендеру з’явилось 5 лютого. Зазначається, що предметом закупівлі є пиріжок вагою 80 грам.
Торги за даною пропозицією не проводились, за підсумками театр уклав контракт на купівлю пиріжка за 8 грн.
Варто зазначити, в системі Prozorro вже розміщувалось чимало подібних тендерів від закладу – до прикладу, на купівлю застібки-блискавки (стартова ціна 19 грн) чи гелевої кульки (40 грн).
Довідково
Електронна система публічних закупівель Prozorro це онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.