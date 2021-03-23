Український театр придбав пиріжок за 8 гривень через тендер на Prozorro

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Академiчний музично-драматичний театр iм. Лесi Украiнки м. Кам'янського Кам'янської Мiської Ради опублікував тендер на купівлі пиріжка в мережі супермаркетів АТБ вартістю 8 грн. Тендер розміщено в системі Prozorro, передає УНН.

Деталі

Так, оголошення про проведення тендеру з’явилось 5 лютого. Зазначається, що предметом закупівлі є пиріжок вагою 80 грам.

Торги за даною пропозицією не проводились, за підсумками театр уклав контракт на купівлю пиріжка за 8 грн.

Варто зазначити, в системі Prozorro вже розміщувалось чимало подібних тендерів від закладу – до прикладу, на купівлю застібки-блискавки (стартова ціна 19 грн) чи гелевої кульки (40 грн).

Довідково

Електронна система публічних закупівель Prozorro це онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.

Українські Національні Новини

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