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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49034 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67909 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 144595 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195551 просмотра

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Украинский театр приобрел пирожок за 8 гривен через тендер на Prozorro

Украинский театр приобрел пирожок за 8 гривен через тендер на Prozorro

Киев  •  УНН

 • 22399 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского Каменского Городского Совета опубликовал тендер на покупки пирожка в сети супермаркетов АТБ стоимостью 8 грн. Тендер размещен в системе Prozorro, передает УНН.

Детали

Так, объявление о проведении тендера появилось 5 февраля. Отмечается, что предметом закупки является пирожок весом 80 грамм.

Торги по данному предложению не проводились, по итогам театр заключил контракт на покупку пирожка за 8 грн.

Стоит отметить, в системе Prozorro уже размещалось немало подобных тендеров от заведения - к примеру, на покупку застежки-молнии (стартовая цена 19 грн) или гелевого шарика (40 грн).

Справка

Электронная система публичных закупок Prozorro это онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.

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