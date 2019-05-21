Український стронгмен зі світовим рекордом вдруге тріумфував на "Арнольд Класік"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Український стронгмен Олексій Новіков переміг на престижному турнірі "Арнольд Класік Африка". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Sport.ua".
На турнірі в південноафриканському Йоганнесбурзі Новіков випередив у загальному заліку поляка Матеуша Келішковського (на півтора бала) і американця Джері Прічетта (на чотири очка). З шести дисциплін українець переміг в одній, двічі був другим, а ще два рази показував третій результат.
Примітно, що у вправі "Manhood Stone" Новіков встановив світовий рекорд, п'ять разів перекинувши куля вагою 220 кілограмів через перекладину на висоті 130 см протягом однієї хвилини.
Варто зазначити, що для 23-річного киянина це вже друга поспіль перемога в серії престижних турнірів світового стронгмену. Місяць тому Олексій переміг на змаганні "Арнольд Класік Південна Америка".
Крім того додамо, нступним змаганням для нашого спортсмена стане головний старт сезону - турнір "World Strongest Man", на якому раніше двічі переміг Василь Вірастюк. Турнір на звання Найсильніша людина планети розпочнеться 13 червня о американському штаті Флорида.