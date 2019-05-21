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Украинский стронгмен с мировым рекордом второй раз победил на "Арнольд Классик"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на престижном турнире "Арнольд Классик Африка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Sport.ua".

На турнире в южноафриканском Йоханнесбурге Новиков опередил в общем зачете поляка Матеуша Келишковського (на полтора балла) и американца Джерри Причетта (на четыре очка). Из шести дисциплин украинец победил в одной, дважды был вторым, а еще два раза показывал третий результат.

Примечательно, что в упражнении "Manhood Stone" Новиков установил мировой рекорд, пять раз перебросив шар весом 220 килограммов через перекладину на высоте 130 см в течение одной минуты.

Стоит отметить, что для 23-летнего киевлянина это уже вторая подряд победа в серии престижных турниров мирового стронгмену. Месяц назад Алексей победил на соревновании "Арнольд Классик Южная Америка".

Кроме того добавим, нступним соревнованием для нашего спортсмена станет главный старт сезона - турнир "World Strongest Man", на котором ранее дважды победил Василий Вирастюк. Турнир на звание Самый сильный человек планеты начнется 13 июня в американском штате Флорида.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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