Український півзахисник оформив дубль у матчі чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У матчі 15-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" з плеядою українських футболістів зіграв внічию з командою "Академія Пушкаша" з рахунком 2:2, передає УНН.
Головним героєм першого тайму став Олександр Зубков. Наш земляк увійшов по лицьовій до чужої штрафної з правої бровки, змістився ближчу до центру і завдав пострілу з лівої ноги під дальню стійку. У другому епізоді Зубков направив м’яч у порожню сітку.
Після перерви ситуація на газоні змінилася, а матч закінчився нічиєю 2:2.
Відзначимо, що Ігор Харатін провів на полі увесь поєдинок, а Дмитро Ігнатенко вийшов на поле на 77 хвилині.
Додамо, що клуб Сергія Реброва втримує лідерство — 33 очки, і випереджає “МОЛ Фехервар” на 4 пункти.