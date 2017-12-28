Український хокеїст допоміг ХК "Юность" очолити чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Нападник збірної України з хокею Андрій Міхнов провів успішний поєдинок в чемпіонаті Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ХК "Юность".
Міхнов у складі "Юності" в 27-му турі першості приймав хокеїстів "Нємана". Зустріч закінчилася результативно і тільки після серії булітів – 6:5.
Наш земляк відзначився закинутою шайбою та двома результативними передачами.
Примітно, що завдяки даній звитязі та поразці "Шахтаря" із Солігорську випередив візаві та з 68 очками очолив турнірну таблицю. У "Шахтаря" на 2 пункти менше.
Нагадаємо, що Міхнова визнавали кращим хокеїстом місяця чемпіонату Білорусії.