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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Український хокеїст допоміг ХК "Юность" очолити чемпіонат Білорусі

Київ • УНН

 • 10169 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Нападник збірної України з хокею Андрій Міхнов провів успішний поєдинок в чемпіонаті Білорусії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ХК "Юность".

Український хокеїст допоміг ХК "Юность" очолити чемпіонат Білорусі

Міхнов у складі "Юності" в 27-му турі першості приймав хокеїстів "Нємана". Зустріч закінчилася результативно і тільки після серії булітів – 6:5.

Наш земляк відзначився закинутою шайбою та двома результативними передачами.

Примітно, що завдяки даній звитязі та поразці "Шахтаря" із Солігорську випередив візаві та з 68 очками очолив турнірну таблицю. У "Шахтаря" на 2 пункти менше.

Нагадаємо, що Міхнова визнавали кращим хокеїстом місяця чемпіонату Білорусії. 

Українські Національні Новини

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