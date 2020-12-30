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Український футболіст потрапив до символічної збірної відкриттів Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сайт УЄФА представив символічну збірну молодих футболістів, які пробилися в Лігу чемпіонів УЄФА в цьому календарному році, передає УНН.

Український футболіст потрапив до символічної збірної відкриттів Ліги чемпіонів

Український голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін теж увійшов до чинних 11-ти гравців, обійнявши місце у воротах.

Крім Трубіна до 11-ти найкращих в даній генерації потрапили:

Захисники: Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Зануссі ("Порту"), Жюль Кунде ("Севілья"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Педрі ("Барселона"), Джуд Беллінгем і Джованні Рейна (обидва – "Боруссія" Д), Домінік Собослаі ("Зальцбург")

Нападники: Діогу Жота ("Ліверпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссія" М).

Примітно, що Трубін провів п'ять з шести матчів "Шахтаря" на груповому етапі в сезоні 2020/21 і в трьох з них зберіг ворота сухими.

Українські Національні Новини

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