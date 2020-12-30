Український футболіст потрапив до символічної збірної відкриттів Ліги чемпіонів

Український голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін теж увійшов до чинних 11-ти гравців, обійнявши місце у воротах.

Крім Трубіна до 11-ти найкращих в даній генерації потрапили:

Захисники: Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Зануссі ("Порту"), Жюль Кунде ("Севілья"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Педрі ("Барселона"), Джуд Беллінгем і Джованні Рейна (обидва – "Боруссія" Д), Домінік Собослаі ("Зальцбург")

Нападники: Діогу Жота ("Ліверпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссія" М).

Примітно, що Трубін провів п'ять з шести матчів "Шахтаря" на груповому етапі в сезоні 2020/21 і в трьох з них зберіг ворота сухими.