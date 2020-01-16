Український фахівець очолив футбольну команду з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Новим головним тренером ФК “Спартак-2” став уродженець України Роман Пилипчук. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Контракт з 52-річним фахівцем розрахований до кінця наступного сезону.
В якості тренера 52-річний фахівець працював в луганській “Зорі”, ярославському “Шиннику”, кишинівської “Дачії”, калінінградської “Балтиці”, московському і мінському “Динамо”, донецькому “Олімпіку”, “Спартаку” з Юрмали, збірної Таджикистану і грозненському “Ахматі”.
Зауважимо, що Пилипчук 2016 до 2018 року входив в тренерський штаб першої команди “Спартака”, в складі якої став чемпіоном Росії та володарем Суперкубка.
Додамо, що наразі “Спартак-2” з 25 очками в 25 матчах посідає місце в зоні вильоту ФНЛ.