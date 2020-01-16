Украинский специалист возглавил футбольную команду из Москвы

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

В качестве тренера 52-летний специалист работал в луганской “Заре”, ярославском “Шиннике”, кишиневской “Дачии”, калининградской “Балтике”, московском и минском “Динамо”, донецком “Олимпике”, “Спартаке” из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском “Ахматом”.

Заметим, что Пилипчук 2016 до 2018 года входил в тренерский штаб первой команды “Спартака”, в составе которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.

Добавим, что сейчас “Спартак-2” с 25 очками в 25 матчах занимает место в зоне вылета ФНЛ.